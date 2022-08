Gazzetta: nessuna offerta ufficiale, ma lo United apre ad uno stipendio di 10 milioni netti per Osimhen (Di sabato 27 agosto 2022) La Gazzetta dello Sport torna, nella sua edizione online, sull’intreccio di mercato che porterebbe Cristiano Ronaldo a Napoli. Un progetto di Mendes, potente procuratore del portoghese, al quale De Laurentiis acconsentirebbe in cambio di 100 milioni per Osimhen. Lo United si accollerebbe gran parte dello stipendio di Cr7, che arriverebbe al Napoli in saldi. Più che un affare di mercato, una vera e propria “ragnatela”, che coinvolge anche l’Ajax e Antony, come abbiamo spiegato. La Gazzetta scrive che “le prossime ore si prospettano decisive”. Da Manchester non ci sono ancora offerte ufficiali per Osimhen, come chiarito anche da Spalletti nella conferenza stampa della vigilia di Fiorentina-Napoli, ma un’apertura sì. “In effetti da Manchester non c’è ancora ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 agosto 2022) Ladello Sport torna, nella sua edizione online, sull’intreccio di mercato che porterebbe Cristiano Ronaldo a Napoli. Un progetto di Mendes, potente procuratore del portoghese, al quale De Laurentiis acconsentirebbe in cambio di 100per. Losi accollerebbe gran parte dellodi Cr7, che arriverebbe al Napoli in saldi. Più che un affare di mercato, una vera e propria “ragnatela”, che coinvolge anche l’Ajax e Antony, come abbiamo spiegato. Lascrive che “le prossime ore si prospettano decisive”. Da Manchester non ci sono ancora offerte ufficiali per, come chiarito anche da Spalletti nella conferenza stampa della vigilia di Fiorentina-Napoli, ma un’apertura sì. “In effetti da Manchester non c’è ancora ...

napolista : Gazzetta: nessuna offerta ufficiale, ma lo United apre ad uno stipendio di 10 milioni netti per #Osimhen La tratta… - Raf_DiBi : Spalletti dice che non c'è nessuna trattativa, il giornalista della Gazzetta parla dello scambio come se fosse poss… - peppequalunque : @Gazzetta_it Ma veramente? Nessuna dr, nessuna Dacia? Assurdo - LucianoQuaranta : RT @zazoomblog: Gazzetta – Osimhen l’agente: “Victor è un giocatore del Napoli nessuna trattativa in corso!” - #Gazzetta #Osimhen #l’agent… - zazoomblog : Gazzetta – Osimhen l’agente: “Victor è un giocatore del Napoli nessuna trattativa in corso!” - #Gazzetta #Osimhen… -