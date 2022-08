F1, Carlos Sainz ringrazia le penalizzazioni ed è in pole a Spa! Verstappen 14° davanti a Leclerc (Di sabato 27 agosto 2022) Carlos Sainz centra il grande obiettivo di giornata e, grazie alle penalizzazioni altrui, conquista la pole position per il Gran Premio del Belgio 2022. Lo spagnolo della Ferrari, alla seconda partenza al palo della carriera, ha chiuso le qualifiche in seconda piazza con un gap di 6 decimi da Max Verstappen (che partirà 14° per aver cambiato motore), sconfiggendo però il rivale diretto Sergio Perez con un ottimo giro in Q3 anche grazie alla scia del compagno di squadra Charles Leclerc (penalizzato, 15° in griglia). Seconda linea dello schieramento che sarà composta dall’Alpine di un ottimo Fernando Alonso e dalla Mercedes di Lewis Hamilton, 4° subito davanti al teammate George Russell e alla Williams di un sorprendente Alexander Albon (9° in Q3 e 6° domani al via per ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022)centra il grande obiettivo di giornata e, grazie allealtrui, conquista laposition per il Gran Premio del Belgio 2022. Lo spagnolo della Ferrari, alla seconda partenza al palo della carriera, ha chiuso le qualifiche in seconda piazza con un gap di 6 decimi da Max(che partirà 14° per aver cambiato motore), sconfiggendo però il rivale diretto Sergio Perez con un ottimo giro in Q3 anche grazie alla scia del compagno di squadra Charles(penalizzato, 15° in griglia). Seconda linea dello schieramento che sarà composta dall’Alpine di un ottimo Fernando Alonso e dalla Mercedes di Lewis Hamilton, 4° subitoal teammate George Russell e alla Williams di un sorprendente Alexander Albon (9° in Q3 e 6° domani al via per ...

