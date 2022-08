Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2022 ore 18 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 26 agosto 2022)DEL 26 AGOSTOORE 17:20 MARCO CILUFFO BENTROVATI ALL ASCOLTO CON GLIA GGIORNAMENTI CON IL TRAFFICO DI ASTRAL INFOMOBILITA’SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO PER CHI PROCEDE VERSO LA CAPITALE SULL AUTOSTRADA A1 NAPOLIRISOLTO L INCIDENTE TRA LE USCITE CEPRANO E FROSINONE VERSO LA CAPITALE AL MOMENTO PERMANGONO 2 KM DI CODA IN DIMINUZIONE SEMPRE VERSO LA CAPITALE ANCORA CODE SULLATERAMO SEMPRE A SEGIUTO DI UN SINISTRO TRA PIU’ VEICOLI LE USCITE VICOVARO MANDELA E CASTEL MADAMA PASSIAMO A SUD DELLA CAPITALE SULLA NETTUNENSE CODE NELLE DUE DIREZIONI PER UN INCIDENTE ALTEZZA VIA DELLA MECCANICA E SCENDENDO SULLA VIA PONTINA INCOLONNAMENTI PER UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA APRILIA E VIA DEL GENIO CIVILE VERSO LATINA SUL RACCORDO LA VIABILITA RIMANE ...