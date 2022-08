Uomini e Donne news, seconde nozze per Sabrina Ghio: la cornice da sogno (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo una romantica proposta da parte del fidanzato Carlo Negri, che da poco l’ha resa mamma per la seconda volta della piccola Mia, lo scorso 24 agosto l’ex tronista di Uomini e Donne Sabrina Ghio si è sposata in comune con un mini abito bianco molto elegante. La notte prima ha dichiarato su Instagram: “Domani mi sposo in comune. Poi la cerimonia sarà sabato. Però domani mi sposo. Ancora non ho realizzato. Forse in realtà nessuno ha ancora ha realizzato. Abbiamo dormito veramente poco, anche a causa di un forte temporale che c’è stato qui. Vi sto raccontando poco in questi giorni. Vedete solo foto e parlo poco, però mi va così. Sono andata a Bari fare l’ultima prova del vestito ed è andata bene” ha raccontato Sabrina Ghio ai suoi followers. E in effetto le vere nozze ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 26 agosto 2022) Dopo una romantica proposta da parte del fidanzato Carlo Negri, che da poco l’ha resa mamma per la seconda volta della piccola Mia, lo scorso 24 agosto l’ex tronista disi è sposata in comune con un mini abito bianco molto elegante. La notte prima ha dichiarato su Instagram: “Domani mi sposo in comune. Poi la cerimonia sarà sabato. Però domani mi sposo. Ancora non ho realizzato. Forse in realtà nessuno ha ancora ha realizzato. Abbiamo dormito veramente poco, anche a causa di un forte temporale che c’è stato qui. Vi sto raccontando poco in questi giorni. Vedete solo foto e parlo poco, però mi va così. Sono andata a Bari fare l’ultima prova del vestito ed è andata bene” ha raccontatoai suoi followers. E in effetto le vere...

