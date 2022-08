Università Pegaso | i danni erariali in ambito sanitario e il rischio di una paralisi del fare | esperti a convegno

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 26 agosto 2022) “L’incertezza delle regole e normative sempre più stringenti, richiedono un’attenta ponderazione tra le conseguenze dell’agire e quelle di un’eccessiva cautela. La mancata o parziale assunzione di responsabilità operative e gestionali rischia di tradursi in una “del” per il timore di incorrere in responsabilità per. Il, pertanto, intende fornire, attraverso l’interlocuzione dei rappresentanti delle associazioni di categoria, dell’avvocatura, della magistratura contabile, del mondo accademico e del settore assicurativo, una visione poliedrica per un’analisi mirata, capace di sviluppare idee per migliorare i rapporti istituzionali tra i vari stakeholders, pur nell’dei rispettivi ruoli e prerogative”. Il programma e i ...