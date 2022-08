Terza sconfitta per il Monza, Stroppa: «Ancora non ho iniziato a lavorare, non mi sento in bilico» (Di venerdì 26 agosto 2022) Il Monza ha perso la Terza partita di seguito da quando è iniziato il campionato di Serie A. La squadra brianzola era andata in vantaggio con il gol di Colpani, ma poi Beto e Udogie hanno regalato la vittoria in rimonta all’Udinese. Nel post partita, il tecnico del Monza, Giovanni Stroppa, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Sente che la sua panchina è in bilico? “Io Ancora non ho iniziato a lavorare, dunque non mi sento in bilico”. Cragno? “È quello che conosciamo tutti, deve continuare così. Machin? Sta migliorando, lo tengo in considerazione, oggi si giocava la maglia con Sensi”. Cosa è mancato? “È mancato quel qualcosa per fare il gol. Silvestri ha fatto ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 agosto 2022) Ilha perso lapartita di seguito da quando èil campionato di Serie A. La squadra brianzola era andata in vantaggio con il gol di Colpani, ma poi Beto e Udogie hanno regalato la vittoria in rimonta all’Udinese. Nel post partita, il tecnico del, Giovanni, ha parlato in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. Sente che la sua panchina è in? “Ionon ho, dunque non miin”. Cragno? “È quello che conosciamo tutti, deve continuare così. Machin? Sta migliorando, lo tengo in considerazione, oggi si giocava la maglia con Sensi”. Cosa è mancato? “È mancato quel qualcosa per fare il gol. Silvestri ha fatto ...

