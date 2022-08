Notte della Taranta | la scaletta con Stromae | Mengoni | Bersani | Elodie e Pericolo Dardust | “Sarà fluida come la contemporaneità che viviamo”

_Carabinieri_ : #24agosto 2016: la terra del Centro Italia trema, si lacera e porta via circa 300 vite. Per non dimenticare le vitt… - DPCgov : Oggi il nostro pensiero più commosso va a chi da quella notte di sei anni fa non è più tra noi, a chi ha perso tutt… - GiovaQuez : “Perché oltre la nera cortina della notte c'è un'alba che ci aspetta” #Ukraine’s National Flag day - GabriellaPremo1 : RT @ohanarifugio: Buongiorno con loro. Perché ieri era notte, oggi è giorno. Ieri lacrime di dolore, oggi di gioia. Oggi non cancella ier… - kingoftheheart : @kat_prima Non lo so. voglio raccontarti una storia Un uomo, camminando di notte lungo la spiaggia, immerso nei su… -

We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. E’ stato un autentico trionf ...«Un attimo prima di voltare le spalle alla notte, il mare si mosse» e il più devastante terremoto ... attinge alla storia dello Stretto, il luogo mitico della sua scrittura, per raccontarci di una ...