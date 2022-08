Musica e riflessioni | elevazione per sant’Alessandro

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 26 agosto 2022) Bergamo. Sabato 27 agosto alle 21 alla basilica diin Colonna, a Bergamo, si terrà un’le frae spunti di riflessione attorno alla figura di, patrono di Bergamo. Intitolata “Et quasitus redolens in diebus aestatis”, vedrà protagonisti Fabio Nava all’organo, con Roberto Rivellini (bergamasco, trombettista all’Orchestra nazionale sinfonica Rai dal 1977 al 2018) e Gianni DallaTurca (attualmente trombettista al Teatro La Scala di Milano). PROGRAMMA Antonio Vivaldi (1678-1741): Concerto in do maggiore Johann Sebastian Bach (1685-1750): Fantasia in sol maggiore BWV 572* Domenico Gabrielli (1659-1709): Sonata in do maggiore Dietrich Buxtehude (1637-1707): Ciaccona in mi minore BUXWV 160* Francesco Manfredini (1684-1762): Concerto in re maggiore John ...