Muore in pellegrinaggio: era a Medjugorje dopo la morte della moglie (Di venerdì 26 agosto 2022) È riuscito a mantenere la promessa che aveva fatto alla moglie prima di morire, ma poco dopo è morto a sua volta ucciso da un infarto: è successo a Lino Vedovato, 82 anni, di Scorzé, provincia di Venezia, colpito da un... Leggi su today (Di venerdì 26 agosto 2022) È riuscito a mantenere la promessa che aveva fatto allaprima di morire, ma pocoè morto a sua volta ucciso da un infarto: è successo a Lino Vedovato, 82 anni, di Scorzé, provincia di Venezia, colpito da un...

SkyTG24 : Medjugorje, uomo muore d'infarto: era in pellegrinaggio dopo la morte della moglie - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Medjugorie, muore stroncato da un malore: era in pellegrinaggio dopo la morte della moglie - MMarturini : RT @SkyTG24: Medjugorje, uomo muore d'infarto: era in pellegrinaggio dopo la morte della moglie - massimo_san : RT @SkyTG24: Medjugorje, uomo muore d'infarto: era in pellegrinaggio dopo la morte della moglie - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Medjugorje, uomo muore d'infarto: era in pellegrinaggio dopo la morte della moglie -