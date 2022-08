MotoGP, il team Pramac conferma Zarco e Martin per la stagione 2023 (Di venerdì 26 agosto 2022) Nessuna novità per quanto riguarda il team Pramac nella stagione 2023 di MotoGP. Il team di Paolo Campinoti ha infatti confermato per il terzo anno di fila Johann Zarco e Jorge Martin, piloti talentuosi che stanno facendo molto bene. “Sono due piloti fantastici, ma soprattutto due ragazzi speciali. Con loro abbiamo già raggiunto grandi traguardi e crediamo di poter migliorare ancora, insieme. In quanto team principal, poter lavorare con Johann e Jorge anche la prossima stagione mi riempie di felicità” ha dichiarato Campinoti. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Nessuna novità per quanto riguarda ilnelladi. Ildi Paolo Campinoti ha infattito per il terzo anno di fila Johanne Jorge, piloti talentuosi che stanno facendo molto bene. “Sono due piloti fantastici, ma soprattutto due ragazzi speciali. Con loro abbiamo già raggiunto grandi traguardi e crediamo di poter migliorare ancora, insieme. In quantoprincipal, poter lavorare con Johann e Jorge anche la prossimami riempie di felicità” ha dichiarato Campinoti. SportFace.

