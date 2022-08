Milik Juve, contro la Roma il polacco ci sarà! E’ arrivato il nullaosta (Di venerdì 26 agosto 2022) Milik Juve, il polacco sarà regolarmente convocabile per il match di domani contro la Roma: arrivato il nullaosta Arkadiusz Milik sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per Juve-Roma, match di cartello del sabato di Serie A. Secondo quanto riferisce Juventusnews24, mancava il nullaosta all’attaccante polacco per completare tutti i passaggi burocratici del trasferimento, che è arrivato in questi minuti. Il giocatore sarà dunque regolarmente convocabile. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022), ilsarà regolarmente convocabile per il match di domanilailArkadiuszsarà a disposizione di Massimiliano Allegri per, match di cartello del sabato di Serie A. Secondo quanto riferiscentusnews24, mancava ilall’attaccanteper completare tutti i passaggi burocratici del trasferimento, che èin questi minuti. Il giocatore sarà dunque regolarmente convocabile. L'articolo proviene da Calcio News 24.

romeoagresti : #Juventus: #Milik è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite // Milik has arrived at J Medical to undergo h… - FBiasin : #Milik è un altro ottimo acquisto della #Juve, l’ennesimo in questa sessione di mercato. Anche #Zakaria è stato un… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Milik-Juve, è fatta: il polacco può arrivare a Torino già oggi ?????? [?? @romeoagresti] - jotfco : @MRoscioni Due mesi per prendere uno svincolato… la juve ha fatto Milik in 48H… mah… - ASR22luglio1927 : @Pezz94Simone @mignolodanese @MirabellaIacopo Ma lo sai che la juve ancora aspetta l’ufficialità dalla lega per con… -