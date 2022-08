Marotta: 'Skriniar resterà. Difensore? Abbiamo tre nomi...' (Di venerdì 26 agosto 2022) Intervenuto ai microfoni di DAZN poco prima della partita contro la Lazio, anticipo della terza giornata di Serie A, l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta si è espresso su tutti i temi ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 26 agosto 2022) Intervenuto ai microfoni di DAZN poco prima della partita contro la Lazio, anticipo della terza giornata di Serie A, l'amministratore delegato dell'Inter Giuseppesi è espresso su tutti i temi ...

FBiasin : Ieri #Marotta e #Ausilio hanno relazionato #Zhang sulla situazione: i circa 40 milioni raccolti fin qui sono suffic… - divinterzino : RT @fcin1908it: #Marotta: 'Al Khelaifi vuole Skriniar a zero? Milan è ragazzo perbene, con lui avvieremo quanto prima un dialogo per legarl… - Eamlaen : RT @marifcinter: #Marotta: 'Al Khelaifi vuole Skriniar a zero? Milan è ragazzo perbene, con lui avvieremo quanto prima un dialogo per legar… - MassiDL273 : RT @marifcinter: #Marotta: 'Al Khelaifi vuole Skriniar a zero? Milan è ragazzo perbene, con lui avvieremo quanto prima un dialogo per legar… - MadridD2i : RT @it_inter: #Marotta ottimista rinnovo di #Skriniar: 'Sono fiducioso' -