L'Udinese vince in rimonta, altro ko per il Monza (Di venerdì 26 agosto 2022) Monza (ITALPRESS) – Non sono bastati gli assalti finali per poter evitare la terza sconfitta consecutiva. Il Monza si lecca le ferite anche nel secondo match interno contro l'Udinese: 2-1 il risultato finale in favore dei friulani, decisive le reti siglate da Udogie e Beto, una per tempo (per i brianzoli in gol Andrea Colpani). Un ko pesante per i biancorossi che hanno espresso un buon gioco rispetto alle prime due uscite in serie A ma non sono riusciti a strappare nemmeno un punto alla compagine di Sottil, impegnata nel prossimo turno contro la Fiorentina. Per il Monza invece ci sarà un'altra gara proibitiva in casa della Roma di Josè Mourinho. Prima dell'inizio del match sono arrivate altre brutte notizie per Giovanni Stroppa: Marlon, dopo gli infortuni di Pablo Marì e Andrea Ranocchia, è stato costretto ad ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022)(ITALPRESS) – Non sono bastati gli assalti finali per poter evitare la terza sconfitta consecutiva. Ilsi lecca le ferite anche nel secondo match interno contro l': 2-1 il risultato finale in favore dei friulani, decisive le reti siglate da Udogie e Beto, una per tempo (per i brianzoli in gol Andrea Colpani). Un ko pesante per i biancorossi che hanno espresso un buon gioco rispetto alle prime due uscite in serie A ma non sono riusciti a strappare nemmeno un punto alla compagine di Sottil, impegnata nel prossimo turno contro la Fiorentina. Per ilinvece ci sarà un'altra gara proibitiva in casa della Roma di Josè Mourinho. Prima dell'inizio del match sono arrivate altre brutte notizie per Giovanni Stroppa: Marlon, dopo gli infortuni di Pablo Marì e Andrea Ranocchia, è stato costretto ad ...

