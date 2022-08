Letta “Uninominali o li vince la destra o li vinciamo noi” (Di venerdì 26 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “In questa legge elettorale, piaccia o no, il risultato finale sarà determinato da chi vince i collegi Uninominali, dove è eletto solo chi arriva primo. Li vince la destra o li vinciamo noi. Nessun collegio uninominale sarà vinto da altri. E' di qua o di là”. Così Enrico Letta, segretario del Pd su Twitter. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “In questa legge elettorale, piaccia o no, il risultato finale sarà determinato da chii collegi, dove è eletto solo chi arriva primo. Lilao linoi. Nessun collegio uninominale sarà vinto da altri. E' di qua o di là”. Così Enrico, segretario del Pd su Twitter. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS).

