Lazio-Inter 3-1 | Tramontana affranto per la sconfitta dei nerazzurri | la sua reazione VIDEO

(Di venerdì 26 agosto 2022) Ildelladi Filippoalladell’, battuto per 3-1 dallanel match della terza giornata di Serie A 2022/2023 di scena all’Olimpico. Il noto tifoso nerazzurro non ha preso bene il ko degli uomini di Inzaghi, travolti dalla squadra di casa con lo stesso punteggio della scorsa stagione. In alto ildelladel giornalista, amareggiato per il ko dell’Olimpico. SportFace.

PoojaMedia : Lazio are chopping Inter Milan like Korede Spaghetti ?? - FBiasin : Vittoria stra-meritata della #Lazio: più precisa, più tecnica, questa sera “più squadra” dell’#Inter. Nerazzurri… - carlolaudisa : All’Olimpico l’#Inter si sgonfia nella rioresa. Il 3-1 della #Lazio firmato dai subentrati Luis Alberto e Pedro. Sa… - laziopress : Lazio-Inter, Pedro nel post partita: “Sogno Champions. Sarri mi ricorda Guardiola” - radiosei : AUDIO GOL - Rivivi il tris della Lazio all’Inter commentato da Daniele Baldini e Stefano Pantano! -

Prima sconfitta in campionato dei nerazzurri, battuti 3 - 1 all'Olimpico dallache vola provvisoriamente in vetta. Sarri la vince coi cambi: Luis Alberto e Pedro a segno. Applausi anche per Milinkovic - Savic, male Lukaku. I migliori e i peggiori del match: ecco tutti i ...Olimpico biancoceleste ancora fatale per l'. Lavince 3 - 1 con le reti di Anderson, Luis Alberto e Pedro e resta imbattuta dopo tre giornate di campionato. Prima sconfitta stagionale per i nerazzurri dopo le vittorie contro Lecce e ...3-1 all'Inter come nella passata stagione e Lazio momentaneamente in testa, in solitaria, in Serie A. Di Felipe Anderson, Luis Alberto e Pedro le reti della formazione di Maurizio Sarri, mentre per i ...Lazio-Inter, Pedro: "Stasera passo in avanti, possiamo lottare con chiunque. Sarri non è il solito allenatore italiano" - Noi Biancocelesti ...