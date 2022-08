La presidente Novak incontra il Papa e lo invita in Ungheria: possibile visita in primavere (Di venerdì 26 agosto 2022) Città del Vaticano – Papa Francesco potrebbe recarsi in visita in Ungheria la prossima primavera. È quanto ha detto alla M1, televisione pubblica ungherese, la presidente dell’Ungheria, Katalin Novak, oggi ricevuta in udienza da Bergoglio. Novak ha spiegato che tra i temi affrontati con il Pontefice ci sono stati la sua visita in Ungheria, il conflitto ucraino e la difesa della famiglia e ha raccontato che con Francesco si sono parlati in spagnolo senza interprete. La presidente ha consegnato un invito ufficiale al Papa e ha dichiarato che in Ungheria possono cominciare i preparativi per la visita, indicando come eventuale data la primavera prossima. Per quanto ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 26 agosto 2022) Città del Vaticano –Francesco potrebbe recarsi ininla prossima primavera. È quanto ha detto alla M1, televisione pubblica ungherese, ladell’, Katalin, oggi ricevuta in udienza da Bergoglio.ha spiegato che tra i temi affrontati con il Pontefice ci sono stati la suain, il conflitto ucraino e la difesa della famiglia e ha raccontato che con Francesco si sono parlati in spagnolo senza interprete. Laha consegnato un invito ufficiale ale ha dichiarato che inpossono cominciare i preparativi per la, indicando come eventuale data la primavera prossima. Per quanto ...

