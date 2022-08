Il produttore esecutivo di Uomini e Donne prende le distanze da alcuni titoli (Di venerdì 26 agosto 2022) Qualche giorno fa Leoluca Granata è stato giudicato colpevole dal Tribunale svizzero in merito ad un’accusa di violenza sessuale. La notizia ha avuto eco anche nel nostro paese perché lui ha partecipato in qualità di aspirante corteggiatore a Uomini e Donne. Un’esperienza durata relativamente poco dato che dopo le presentazioni è stato immediatamente eliminato dalla tronista. Quando però alcune testate giornalistiche hanno raccontato l’accaduto, hanno associato Granata a Uomini e Donne. Per questo motivo il produttore esecutivo del programma, Claudia Ciaramella, ne ha preso pubblicamente le distanze. Lo ha fatto con una nota diramata da Betty Soldati, ufficio stampa. “In riferimento alle notizie uscite su un caso di violenza sessuale subito da una ragazza lo scorso ... Leggi su biccy (Di venerdì 26 agosto 2022) Qualche giorno fa Leoluca Granata è stato giudicato colpevole dal Tribunale svizzero in merito ad un’accusa di violenza sessuale. La notizia ha avuto eco anche nel nostro paese perché lui ha partecipato in qualità di aspirante corteggiatore a. Un’esperienza durata relativamente poco dato che dopo le presentazioni è stato immediatamente eliminato dalla tronista. Quando però alcune testate giornalistiche hanno raccontato l’accaduto, hanno associato Granata a. Per questo motivo ildel programma, Claudia Ciaramella, ne ha preso pubblicamente le. Lo ha fatto con una nota diramata da Betty Soldati, ufficio stampa. “In riferimento alle notizie uscite su un caso di violenza sessuale subito da una ragazza lo scorso ...

BITCHYFit : Il produttore esecutivo di Uomini e Donne prende le distanze da alcuni titoli - AlexDeCinti : RT @GoNagaiWorld: Go Nagai annuncia 'Project G', il nuovo anime di Goldrake che sarà svelato nel 2023 Info:--> - EdoJuve67 : RT @GoNagaiWorld: Go Nagai annuncia 'Project G', il nuovo anime di Goldrake che sarà svelato nel 2023 Info:--> - Ferribotte1 : RT @GoNagaiWorld: Go Nagai annuncia 'Project G', il nuovo anime di Goldrake che sarà svelato nel 2023 Info:--> - Marcello742 : RT @GoNagaiWorld: Go Nagai annuncia 'Project G', il nuovo anime di Goldrake che sarà svelato nel 2023 Info:--> -