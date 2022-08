House of the Dragon rinnovata per una seconda stagione: l’annuncio ufficiale (Di venerdì 26 agosto 2022) A esattamente pochi giorni dal rilascio, House of the Dragon ha già ricevuto il via libera per una seconda stagione. La serie, nata dalla penna di George R.R. Martin, ha conquistato in pochi giorni il pubblico, ricevendo inoltre il plauso della critica. Annunciata da tempo, House of the Dragon ha fatto il suo debutto in Italia lo scorso 22 agosto su Sky e in streaming su NOW, a un giorno di distanza dall’esordio statunitense. Basato sul romanzo Fuoco e sangue dello stesso George R.R. Martin, ideatore del medesimo universo narrativo che già abbiamo avuto modo di conoscere con Game of Thrones, lo show ha ricevuto il plauso unanime di pubblico e critica. Sul The Indipendent, la serie è stata infatti definita come “più grande, audace e sanguinosa de Il Trono di Spade“. Un’accoglienza ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 26 agosto 2022) A esattamente pochi giorni dal rilascio,of theha già ricevuto il via libera per una. La serie, nata dalla penna di George R.R. Martin, ha conquistato in pochi giorni il pubblico, ricevendo inoltre il plauso della critica. Annunciata da tempo,of theha fatto il suo debutto in Italia lo scorso 22 agosto su Sky e in streaming su NOW, a un giorno di distanza dall’esordio statunitense. Basato sul romanzo Fuoco e sangue dello stesso George R.R. Martin, ideatore del medesimo universo narrativo che già abbiamo avuto modo di conoscere con Game of Thrones, lo show ha ricevuto il plauso unanime di pubblico e critica. Sul The Indipendent, la serie è stata infatti definita come “più grande, audace e sanguinosa de Il Trono di Spade“. Un’accoglienza ...

GQitalia : Continuano le nostre ricerche su #TheHouseOfTheDragon ?? - antobgl : RT @GarauSilvana: Secondo uno studio realizzato x Meta da The European House Ambrosetti, la digitalizzazione delle PMI, voluta dall'ex Mini… - ultraviolenchaz : recuperata House of the Dragon vi devo dire vi devo dire che ne avevo bisogno - d_acierno : RT @GarauSilvana: Secondo uno studio realizzato x Meta da The European House Ambrosetti, la digitalizzazione delle PMI, voluta dall'ex Mini… - kriemhilden36 : RT @GarauSilvana: Secondo uno studio realizzato x Meta da The European House Ambrosetti, la digitalizzazione delle PMI, voluta dall'ex Mini… -