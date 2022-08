Guardia alta davanti alla minaccia russa. Parla Alfieri (Pd) (Di venerdì 26 agosto 2022) La storia della spia russa inseritasi nei circoli mondani di Napoli per riuscire poi a infiltrarsi tra il personale della base Nato e della VI Flotta statunitense “è la conferma di ciò che sappiamo bene”. A dirlo a Formiche.net è Alessandro Alfieri, capogruppo del Partito democratico in commissione Esteri del Senato, esponente di Base Riformista, candidato capolista nel plurinominale della Lombardia nord-occidentale sempre per Palazzo Madama. Non la stupisce questa storia? In un certo senso no. L’Italia è un Paese di frontiera e questo è un momento di forte tensione tra Nato e Russia, con una guerra, quella in Ucraina, nel cuore dell’Europa. Come dimostra la visita del presidente del Consiglio Mario Draghi a Kiev, il nostro Paese si è speso per consolidare il blocco delle democrazie liberali ed è diventata protagonista di un motore europeo a tre, ... Leggi su formiche (Di venerdì 26 agosto 2022) La storia della spiainseritasi nei circoli mondani di Napoli per riuscire poi a infiltrarsi tra il personale della base Nato e della VI Flotta statunitense “è la conferma di ciò che sappiamo bene”. A dirlo a Formiche.net è Alessandro, capogruppo del Partito democratico in commissione Esteri del Senato, esponente di Base Riformista, candidato capolista nel plurinominale della Lombardia nord-occidentale sempre per Palazzo Madama. Non la stupisce questa storia? In un certo senso no. L’Italia è un Paese di frontiera e questo è un momento di forte tensione tra Nato e Russia, con una guerra, quella in Ucraina, nel cuore dell’Europa. Come dimostra la visita del presidente del Consiglio Mario Draghi a Kiev, il nostro Paese si è speso per consolidare il blocco delle democrazie liberali ed è diventata protagonista di un motore europeo a tre, ...

