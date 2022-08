F1 oggi, GP Belgio 2022: orari FP1 e FP2, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di venerdì 26 agosto 2022) oggi, venerdì 26 agosto, prende il via il weekend del GP del Belgio, quattordicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sul celebre tracciato di Spa-Francorchamps assisteremo un day-1 molto interessante e ricco di spunti per le novità che questo fine-settimana avrà in serbo. In primis, la pista presenterà alcuni cambiamenti a livello strutturale con un nuovo asfalto e la presenza della ghiaia in zone, come curva-1, che i piloti dovranno considerare nella loro guida, specie al via della gara di domenica. In secondo luogo, in questo 14° appuntamento iridato, sarà adottata l’arcinota direttiva tecnica imposta dalla FIA ai team relativamente al porpoising. Ci sarà, infatti, una metrica da rispettare e oltre la quale non andare per non incorrere in penalità. Penalizzazioni che la Ferrari, però, potrebbe subire con il monegasco Charles Leclerc ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022), venerdì 26 agosto, prende il via il weekend del GP del, quattordicesimo round del Mondialedi F1. Sul celebre tracciato di Spa-Francorchamps assisteremo un day-1 molto interessante e ricco di spunti per le novità che questo fine-settimana avrà in serbo. In primis, la pista presenterà alcuni cambiamenti a livello strutturale con un nuovo asfalto e la presenza della ghiaia in zone, come curva-1, che i piloti dovranno considerare nella loro guida, specie al via della gara di domenica. In secondo luogo, in questo 14° appuntamento iridato, sarà adottata l’arcinota direttiva tecnica imposta dalla FIA ai team relativamente al porpoising. Ci sarà, infatti, una metrica da rispettare e oltre la quale non andare per non incorrere in penalità. Penalizzazioni che la Ferrari, però, potrebbe subire con il monegasco Charles Leclerc ...

