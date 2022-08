Elezioni: Letta, 'nei collegi votare altro candidato rispetto a Pd è favorire destra' (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "È come dice Sandro Ruotolo. A Torre del Greco ci sarà un solo eletto e sarà chi prende più voti. Può essere lui, come speriamo, o la candidata della destra. Nessun altro candidato potrà arrivare primo. votare lì per un altro candidato vuol dire aiutare la destra e ostacolare #Ruotolo". Così Enrico Letta su twitter rilanciando il post di Sandro Ruotolo. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Roma, 26 ago. (Adnkronos) - "È come dice Sandro Ruotolo. A Torre del Greco ci sarà un solo eletto e sarà chi prende più voti. Può essere lui, come speriamo, o la candidata della. Nessunpotrà arrivare primo.lì per unvuol dire aiutare lae ostacolare #Ruotolo". Così Enricosu twitter rilanciando il post di Sandro Ruotolo.

