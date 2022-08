“Da quando sono mamma mi sembra di aver perso la mia individualità…” (Di venerdì 26 agosto 2022) Salve dottoressa, a scriverle è una mamma alle prime armi, molto stanca. Mio figlio ha 7 mesi e ora ci troviamo in vacanza io, lui e il mio compagno. Inutile dire che non mi sembra di essere in vacanza, dovendo badare tutto il tempo a lui e alle sue esigenze. Sia chiaro, lo amo tantissimo, ma da quando sono diventata mamma mi sono persa per strada e non riesco a ritrovarmi. Anche un momento felice come le ferie estive mi sembra stancante e noioso. Ho 26 anni, forse sono troppo giovane per essere madre? Mi servirebbe davvero qualche consiglio per ritrovare la speranza nel futuro e, soprattutto, la forza di ritrovare me stessa. La ringrazio davvero. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 26 agosto 2022) Salve dottoressa, a scriverle è unaalle prime armi, molto stanca. Mio figlio ha 7 mesi e ora ci troviamo in vacanza io, lui e il mio compagno. Inutile dire che non midi essere in vacanza, dovendo badare tutto il tempo a lui e alle sue esigenze. Sia chiaro, lo amo tantissimo, ma dadiventatamipersa per strada e non riesco a ritrovarmi. Anche un momento felice come le ferie estive mistancante e noioso. Ho 26 anni, forsetroppo giovane per essere madre? Mi servirebbe davvero qualche consiglio per ritrovare la speranza nel futuro e, soprattutto, la forza di ritrovare me stessa. La ringrazio davvero. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

