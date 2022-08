Barbara D’Urso, il tragico lutto in queste ore: “Mancherai a tutti noi” (Di venerdì 26 agosto 2022) Che sia una donna particolarmente sensibile è cosa nota a tutti. Barbara D’Urso ha perso nei giorni scorsi una persona alla quale voleva molto bene e per questo motivo ha speso parole commoventi sui social. Non è mai facile accettare la morte di qualcuno, soprattutto quando lo abbiamo stimato e amato. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Divorzio tra Totti e Ilary Blasi, si avvicina il momento del confronto decisivo: ecco quando Enzo Garinei, noto attore teatrale fratello del regista Pietro, è scomparso il 25 agosto all’età di 96 anni. Sono stati molti quelli che hanno salutato l’artista sui social e ad aggiungersi al suo ultimo saluto anche la conduttrice Mediaset Barbara D’Urso, che gli ha dedicato un toccante post. (continua a leggere dopo le foto) Addio ad Enzo ... Leggi su tvzap (Di venerdì 26 agosto 2022) Che sia una donna particolarmente sensibile è cosa nota aha perso nei giorni scorsi una persona alla quale voleva molto bene e per questo motivo ha speso parole commoventi sui social. Non è mai facile accettare la morte di qualcuno, soprattutto quando lo abbiamo stimato e amato. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Divorzio tra Totti e Ilary Blasi, si avvicina il momento del confronto decisivo: ecco quando Enzo Garinei, noto attore teatrale fratello del regista Pietro, è scomparso il 25 agosto all’età di 96 anni. Sono stati molti quelli che hanno salutato l’artista sui social e ad aggiungersi al suo ultimo saluto anche la conduttrice Mediaset, che gli ha dedicato un toccante post. (continua a leggere dopo le foto) Addio ad Enzo ...

Iamdavide1 : @martadicecose Cristiano Malgioglio e Barbara d'urso - needybreath : noi già pronti a chiamare chi l’ha visto, c’è posts per te, barbara carmelita d’urso - dabismile : @GOLDENHACHIKO @proudshinjikin AGGIUNGIAMO BARBARA D'URSO - naauseadigitale : RT @martunapih: ragazzi allora sti cazzo di Coldplay mai ascoltati cioè nn so chi siano ma prima ho visto su YouTube chi sono allora ho det… - martunapih : ragazzi allora sti cazzo di Coldplay mai ascoltati cioè nn so chi siano ma prima ho visto su YouTube chi sono allor… -