ATP Winston-Salem 2022: Mannarino sconfigge Cressy, Huesler elimina Draper. Bene van de Zandschulp e Djere (Di venerdì 26 agosto 2022) È terminata nella notte un’altra giornata dell’ATP 250 di Winston-Salem. Sul cemento statunitense si sono disputati tutti i quarti di finale e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati. Nella parte alta del tabellone la semifinale sarà tra Marc-Andrea Huesler e Laslo Djere. Lo svizzero ha sconfitto un po’ a sorpresa il britannico Jack Draper (testa di serie n.13) con un doppio 6-4, mentre il serbo ha avuto la meglio contro il francese Richard Gasquet con il punteggio di 6-4 3-6 7-6 (6). Nelle altre due partite di giornata il francese Adrian Mannarino ha sconfitto lo statunitense Maxime Cressy (n.4 del seeding) per 6-4 7-6(3) e l’olandese Botic van de Zandschulp (n.2 del torneo) ha battuto il transalpino Benjamin Bonzi ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) È terminata nella notte un’altra giornata dell’ATP 250 di. Sul cemento statunitense si sono disputati tutti i quarti di finale e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati. Nella parte alta del tabellone la semifinale sarà tra Marc-Andreae Laslo. Lo svizzero ha sconfitto un po’ a sorpresa il britannico Jack(testa di serie n.13) con un doppio 6-4, mentre il serbo ha avuto la meglio contro il francese Richard Gasquet con il punteggio di 6-4 3-6 7-6 (6). Nelle altre due partite di giornata il francese Adrianha sconfitto lo statunitense Maxime(n.4 del seeding) per 6-4 7-6(3) e l’olandese Botic van de(n.2 del torneo) ha battuto il transalpino Benjamin Bonzi ...

zazoomblog : Tabellone Atp Winston-Salem 2022: al via Musetti Sonego e Fognini - #Tabellone #Winston-Salem #2022: - sportface2016 : #ATPWinstonSalem, l'ordine di gioco di giovedì 25 agosto - TennisWorldit : Atp Winston-Salem: Sonego beffato da Cressy. A Cleveland forfait Trevisan: Sonego si spegne nel tie break del terzo… - Luxgraph : Atp Winston-Salem, Sonego out agli ottavi contro Cressy - zazoomblog : Atp Winston-Salem 2022: out Sonego battuto agli ottavi in rimonta da Cressy - #Winston-Salem #2022: #Sonego… -