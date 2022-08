Ascolti tv 25 agosto 2022: Rai1 la più vista (Di venerdì 26 agosto 2022) Ascolti tv: Rai 1 con il 15,9 %% e 2,129 milioni, la fiction di Canale 5 al 13,6% e 1,541 Rai1, con Purché finisca bene – Piccoli segreti, grandi bugie, è la più vista del prime time con il 15,9% di share media con 2,129 milioni di spettatori, mentre Grand Hotel su Canale 5è stato visto da 1,541 milioni di spettatori con il 13,6%. Molto bene il ritorno di Dritto e rovescio su Rete 4, con l’8,9% di share e 1,028 milioni di spettatori. La settimana scorsa Purché finisca bene – Il mio vicino del piano di sopra su Rai1 era stato visto dal 14,6% e 1,934 milioni di persone, mentre Il grande salto su Canale 5 è stata vista da 1,385 milioni di spettatori con il 9,9% e la finale degli Europei di Atletica leggera su Rai2, con il 12,8% di share e 1,780 milioni di spettatori. Ascolti tv altre ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 26 agosto 2022)tv: Rai 1 con il 15,9 %% e 2,129 milioni, la fiction di Canale 5 al 13,6% e 1,541, con Purché finisca bene – Piccoli segreti, grandi bugie, è la piùdel prime time con il 15,9% di share media con 2,129 milioni di spettatori, mentre Grand Hotel su Canale 5è stato visto da 1,541 milioni di spettatori con il 13,6%. Molto bene il ritorno di Dritto e rovescio su Rete 4, con l’8,9% di share e 1,028 milioni di spettatori. La settimana scorsa Purché finisca bene – Il mio vicino del piano di sopra suera stato visto dal 14,6% e 1,934 milioni di persone, mentre Il grande salto su Canale 5 è statada 1,385 milioni di spettatori con il 9,9% e la finale degli Europei di Atletica leggera su Rai2, con il 12,8% di share e 1,780 milioni di spettatori.tv altre ...

