Andor: come Gus Fring di Breaking Bad. Chi è il nuovo villain (Di venerdì 26 agosto 2022) Star Wars. Perché si parla di Gus Fring nella nuova serie tv Andor (in onda su Disney+ a partire dal 21 settembre 2022)? Non ci sarà il personaggio e non ci sarà nemmeno il suo interprete. Infatti, il mitico Giancarlo Esposito fa già parte dell’universo narrativo di Guerre Stellari. Si è distinto in The Mandalorian, Leggi su starwarsnews (Di venerdì 26 agosto 2022) Star Wars. Perché si parla di Gusnella nuova serie tv(in onda su Disney+ a partire dal 21 settembre 2022)? Non ci sarà il personaggio e non ci sarà nemmeno il suo interprete. Infatti, il mitico Giancarlo Esposito fa già parte dell’universo narrativo di Guerre Stellari. Si è distinto in The Mandalorian,

starwarsnewsit : Andor: come Gus Fring di Breaking Bad. Chi è il nuovo villain - - badtasteit : #Andor: come rubare all'Impero in una clip della serie - zazoomblog : Star Wars: come Andor affronterà il tema delle differenze di genere - #Wars: #Andor #affronterà #delle - starwarsnewsit : Star Wars: come Andor affronterà il tema delle differenze di genere - -