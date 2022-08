Alessandra Mussolini | Tale e Quale Show o Parlamento europeo?

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 26 agosto 2022)- Instagram Le prossime elezioni politiche rischiano di far saltare la presenza di. La donna, ormai prestata da qualche anno alla tv, avrebbe la facoltà di dare forfait a Carlo Conti per assumere il ruolo di Europarlamentare. Come riporta Il Fatto Quotidiano, Lara Comi esono le prime della lista dei sostituiti rispettivamente di Silvio Berlusconi e Antonio Tajani, candidati alle elezioni politiche con Forza Italia con seggi blindati ed elezione scontata. A quel punto, una volta che verranno eletti, i due dovranno abbandonare le poltrone di Europarlamentari, che attualmente occupano, lasciando i loro posti ai sostituti. Per via di questo scenario, ...