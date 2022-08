Al via la centesima edizione della Serie A – 26 agosto 2001 – VIDEO

(Di venerdì 26 agosto 2022) Il 26delha il via ladel campionato italiano. Sarà la Juve a trionfare in quell’annata Il 26delè una data che il campionato italiano difficilmente può dimenticare. In quel giorno ha il via lacompetizione, la settantesima con la formula del girone unico. Quell’estate sarà la Roma a sfoggiare lo scudetto sul petto conquistato a giugno. Al termine dell’annata, però, sarà la Juventus a gioire in quello che è uno dei campionati più piacevolmente ricordati dai tifosi bianconeri. Nel famoso 5 maggio 2002 la Vecchia Signora si aggiudica il titolo dopo un’avvincente corsa con l‘Inter e la Roma. Da rimarcare anche la primissima apparizione del Chievo che, sotto la ...

