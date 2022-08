Al Sai di Petruro Irpino accolta una famiglia afgana

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 26 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiStamattina a Palazzo di Città, il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, affiancato dall’assessora alle Politiche Abitative, Marianna Mazza, dal vicesindaco di Atripalda, Domenico Landi, e dall’assessora atripaldese Fabiola Scioscia, ha firmato il patto e il regolamento di accoglienza per ospitare nell’ambito del SAI diuna. Si tratta di un’iniziativa promossa dall’area vasta, di cui il Comune di Avellino è capofila, grazie alla quale il nucleo familiare potrà alloggiare in un appartamento sito nel Comune di Atripalda. “Siamo fieri di poter dare una mano a chi è in difficoltà e fugge da situazioni davvero drammatiche -afferma Festa-. Insieme ai sindaci dei Comuni dell’area vasta stiamo facendo il possibile per consentire a queste persone non solo di vivere in ...