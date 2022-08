US Open 2022, i favoriti: Da Medvedev a Nadal, tra poche certezze e tanti dubbi. Anche Kyrgios, Sinner e Berrettini in seconda fascia (Di giovedì 25 agosto 2022) Non c’è forse mai stata un’edizione recente degli US Open, almeno a partire dal 2004, con così tanta incertezza sui nomi che potrebbero dire la loro. Novak Djokovic non ha ancora dichiarato forfait, ma le sue probabilità di giocare sono sotto l’1%, e nel resto del panorama i molti fattori visti negli ultimi due mesi di tennis fanno pensare che non ci sia un reale giocatore in grado di svettare sugli altri ai nastri di partenza. La palma di favorito numero uno spetta forse a Daniil Medvedev: il russo, del resto, ha vinto lo scorso anno e dal 2019 riesce a interpretare bene questa parte della stagione. Quest’anno, però, le cose sono andate un po’ diversamente: ha raggiunto la semifinale solo a Cincinnati e, a Montreal, si è trovato di fronte alla sfortuna di dover affrontare Nick Kyrgios all’esordio, uscendo contro di lui. Meno match del ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 agosto 2022) Non c’è forse mai stata un’edizione recente degli US, almeno a partire dal 2004, con così tanta incertezza sui nomi che potrebbero dire la loro. Novak Djokovic non ha ancora dichiarato forfait, ma le sue probabilità di giocare sono sotto l’1%, e nel resto del panorama i molti fattori visti negli ultimi due mesi di tennis fanno pensare che non ci sia un reale giocatore in grado di svettare sugli altri ai nastri di partenza. La palma di favorito numero uno spetta forse a Daniil: il russo, del resto, ha vinto lo scorso anno e dal 2019 riesce a interpretare bene questa parte della stagione. Quest’anno, però, le cose sono andate un po’ diversamente: ha raggiunto la semifinale solo a Cincinnati e, a Montreal, si è trovato di fronte alla sfortuna di dover affrontare Nickall’esordio, uscendo contro di lui. Meno match del ...

