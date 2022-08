“Un’estate indimenticabile”: Diletta Leotta manda in tilt i fan con i suoi scatti (Di giovedì 25 agosto 2022) Fan in tilt per gli scatti postati da Diletta Leotta. Aspettando la 3ª giornata del campionato di Serie A, ecco una serie di foto dell'estate Leggi su golssip (Di giovedì 25 agosto 2022) Fan inper glipostati da. Aspettando la 3ª giornata del campionato di Serie A, ecco una serie di foto dell'estate

Filomen83869405 : RT @prelemina93: È stata un'estate scoppiettante e indimenticabile ?? augurandoti che sia sempre così perché te lo meriti ???? proud for yo… - BulloManuela : RT @prelemina93: È stata un'estate scoppiettante e indimenticabile ?? augurandoti che sia sempre così perché te lo meriti ???? proud for yo… - prelemina93 : È stata un'estate scoppiettante e indimenticabile ?? augurandoti che sia sempre così perché te lo meriti ???? proud… - clauvet_ : @lauraboldrini Intanto se i giovani si impegnano in qualche sport imparano i concetti di sacrificio/ gioco di squad… - L_S_1 : @Ilenia_Tasca Anche questa estate é stata indimenticabile ??grazie della confidenza, tale da avermi potuto far tras… -