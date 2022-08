Tumore al seno: cosa significa per una donna ricevere questa diagnosi? Significa vivere uno stato di shock profondo e accettare lo stravolgimento della propria femminilità. Il percorso è fitto di problemi e dolore ma può migliorare grazie alla sensibilità del personale sanitario. Ogni donna merita considerazione e umanità per questa grande prova di coraggio (Di giovedì 25 agosto 2022) Un Tumore al seno cambia la vita. Anzi, la stravolge. La donna dopo questa diagnosi vive con il peso della paura e dello shock di non sopravvivere. L’incertezza del futuro, l’ansia per i cambiamenti del corpo, la preoccupazione per la famiglia insidiano il suo percorso terapeutico. La donna che riceve questa diagnosi si sente sana. Sta bene. Non ha un dolore alla pancia, ad una gamba o alla testa per il quale capisce l’urgenza di sottoporsi a un trattamento chirurgico o farmacologico. La “sentenza” oncologica la disorienta e la mette spalle al muro. Deve metabolizzare ... Leggi su iodonna (Di giovedì 25 agosto 2022) Unalcambia la vita. Anzi, la stravolge. Ladopovive con il pesopaura e dellodi non soprav. L’incertezza del futuro, l’ansia per i cambiamenti del corpo, la preoccupazione per la famiglia insidiano il suoterapeutico. Lache ricevesi sente sana. Sta bene. Non ha unpancia, ad una gamba otesta per il quale capisce l’urgenza di sottoporsi a un trattamento chirurgico o farmacologico. La “sentenza” oncologica la disorienta e la mette spalle al muro. Deve metabolizzare ...

