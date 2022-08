“Sono schifata, non posso rimanere in silenzio”, la risposta di Linda Cerruti ai commenti sessisti ricevuti per una foto su Instagram (Di giovedì 25 agosto 2022) Aveva posato davanti a una fotocamera sulla spiaggia nel Savonese per mostrare le otto medaglie vinte nel corso dei Campionati Europei di nuoto appena conclusi a Roma. Sei argenti e due bronzi, vinti nel nuoto sincronizzato da Linda Cerruti. Celebrazioni per una carriera di grande successo, in Italia e a livello internazionale. Il mostrandosi al pubblico (su Instagram) in una delle molteplici “posizioni” tipiche della sua disciplina. E proprio quello ha scatenato il classico arrivo di commenti del tipico “maschio italico”, in grado di sessualizzare tutto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Linda Cerruti (@LindaCerruti) Linda ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Aveva posato davanti a unacamera sulla spiaggia nel Savonese per mostrare le otto medaglie vinte nel corso dei Campionati Europei di nuoto appena conclusi a Roma. Sei argenti e due bronzi, vinti nel nuoto sincronizzato da. Celebrazioni per una carriera di grande successo, in Italia e a livello internazionale. Il mostrandosi al pubblico (su) in una delle molteplici “posizioni” tipiche della sua disciplina. E proprio quello ha scatenato il classico arrivo didel tipico “maschio italico”, in grado di sessualizzare tutto. Visualizza questo post suUn post condiviso da(@...

