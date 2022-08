Serie A probabili formazioni LIVE: tentazione De Ketelaere dal primo minuto per Pioli (Di giovedì 25 agosto 2022) Serie A ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dalla Serie A ultime dai campi: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata di campionato. ATALANTA – La Giornata: out Djimsiti, Gasp può confermare la fiducia a MalinovskyiProbabile formazione (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Malinkovskyi; Zapata.Squalificati: nessuno.Indisponibili: Carnesecchi, Djimsiti, Palomino.In dubbio: nessuno. BOLOGNA – La Giornata: Lucumì titolare, in attacco è squalificato OrsoliniProbabile formazione (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumì; De Silvestri, Soriano, Dominguez, Schouten, ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 agosto 2022)A ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, allenamenti,, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dallaA ultime dai campi: notizie,, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata di campionato. ATALANTA – La Giornata: out Djimsiti, Gasp può confermare la fiducia a MalinovskyiProbabile formazione (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Okoli; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic, Malinkovskyi; Zapata.Squalificati: nessuno.Indisponibili: Carnesecchi, Djimsiti, Palomino.In dubbio: nessuno. BOLOGNA – La Giornata: Lucumì titolare, in attacco è squalificato OrsoliniProbabile formazione (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumì; De Silvestri, Soriano, Dominguez, Schouten, ...

