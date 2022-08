Papa Francesco è pronto a visitare la Corea del Nord (Di giovedì 25 agosto 2022) AGI - Papa Francesco ha dichiarato la sua intenzione di visitare la Corea del Nord, se riceverà un invito da Pyongyang. Più volte il Pontefice ha espresso il suo desiderio di recarsi nel Paese ma questa è la prima volta che chiede un invito. In una intervista esclusiva all'emittente sudCoreana KBS, di 30 minuti, che sarà diffusa domani, Francesco ha parlato di questioni di guerra e pace, sottolineando la sua maggiore preoccupazione per la produzione di armi. Secondo quanto riferisce l'emittente il Papa avrebbe ribadito che i fondi di un anno per la produzione delle armi, se non utilizzati, possono risolvere il problema della fame in tutto il mondo. Il Pontefice ha anche invitato i sudCoreani, che hanno sofferto a causa della guerra, ... Leggi su agi (Di giovedì 25 agosto 2022) AGI -ha dichiarato la sua intenzione diladel, se riceverà un invito da Pyongyang. Più volte il Pontefice ha espresso il suo desiderio di recarsi nel Paese ma questa è la prima volta che chiede un invito. In una intervista esclusiva all'emittente sudna KBS, di 30 minuti, che sarà diffusa domani,ha parlato di questioni di guerra e pace, sottolineando la sua maggiore preoccupazione per la produzione di armi. Secondo quanto riferisce l'emittente ilavrebbe ribadito che i fondi di un anno per la produzione delle armi, se non utilizzati, possono risolvere il problema della fame in tutto il mondo. Il Pontefice ha anche invitato i sudni, che hanno sofferto a causa della guerra, ...

