L’Equipe: Fabian e Navas, tra Psg e Napoli continua a non esserci accordo (Di giovedì 25 agosto 2022) Il quotidiano francese fa il punto sulle trattative tra Psg e Napoli per Fabian e Navas. E in entrambi i casi in Francia non si respira l’ottimismo che invece regna in Italia. Navas – Scrive L’Equipe: Se Navas ha accettato l’idea del trasferimento a Napoli, i due club invece non si sono ancora messi d’accordo sulle modalità per la partenza di Navas che ha un contratto fino al 2024. In queste ultime ore, la situazione non è concretamente decollata e Navas ha ripreso ad allenarsi col Psg con la sola prospettiva di sedersi sulla panchina domenica contro il Monaco. Fabian RUIZ – Se Campos ha convinto il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz a trasferirsi a Parigi, il Napoli ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 agosto 2022) Il quotidiano francese fa il punto sulle trattative tra Psg eper. E in entrambi i casi in Francia non si respira l’ottimismo che invece regna in Italia.– Scrive: Seha accettato l’idea del trasferimento a, i due club invece non si sono ancora messi d’sulle modalità per la partenza diche ha un contratto fino al 2024. In queste ultime ore, la situazione non è concretamente decollata eha ripreso ad allenarsi col Psg con la sola prospettiva di sedersi sulla panchina domenica contro il Monaco.RUIZ – Se Campos ha convinto il centrocampista spagnoloRuiz a trasferirsi a Parigi, il...

