Kobe Bryant, la moglie risarcita con 16 milioni di dollari per le foto dell'incidente in elicottero (Di giovedì 25 agosto 2022) La Contea di Los Angeles dovrà versare 16 milioni di dollari a titolo di risarcimento a Vanessa Bryant, vedova della stella Nba Kobe Bryant. La giura ha valutato come reato i danni causati dalle foto dell'incidente in elicottero in cui persero la vita il marito, la figlia e altre sette persone. Le immagini furono scattate da agenti e pompieri, che poi le mostrarono a persone estranee alle indagini invadendo la privacy delle vittime e dei loro cari. Il pretore ha accolto la tesi degli avvocati dei ricorrenti che denunciavano anche un forte stress emotivo dei loro clienti. A tal proposito altri 15 milioni saranno pagati a Chris Chester, che nell'incidente ha perso moglie e figlia.

