Isola di Levanzo | sub riportano alla luce monete delle Guerre Puniche

(Di giovedì 25 agosto 2022) Siamo a nord-ovest dell’di, in provincia di Trapani, dove nel 241 a.C. è stata combattuta una dura battaglia tra romani e cartaginesi: dopo oltre duemila anni, l’, o meglio i suoi fondali, restituiscono ancora dei tesori. Sono state ritrovate dai subacquei altofondalisti della SDSS (Società per la Documentazione dei Siti Sommersi) 26di origine romana, cartaginese ed ellenistica, presumibilmente appartenenti ai soldati e ai marinai morti nel corso dello scontro. “I ritrovamenti all’dimigliorano nostre conoscenze” I ritrovamenti, effettuati ad oltre 80 metri di profondità, sottolineano ancora una volta la portata internazionalee l’importanza dell’attività dei sub nel ...

