Infortuni Juve | «Di Maria | servono altri 7-10 giorni»

(Di giovedì 25 agosto 2022) Le parole dell’ex responsabile del settore medico della, Fabrizio Tencone: «McKennie? Nessuna indicazione di operazione» Fabrizio Tencone, ex responsabile del settore medico della, ha parlato a Tuttosport suglidei bianconeri. Di seguito le sue parole. DI– «Di solito le tempistiche sono di 3-4 settimane in tutto. Se si sono presi 10prima di fare un nuovo esame, vuol dire che in questo lasso di tempo il giocatore non ha ancora fatto la fase di riatletizzazione. Serviranno dunque ulteriori 7-10». McKENNIE – «Se fai il portiere è diverso, ma se sei un giocatore di ruolo ed è la prima volta che succede non c’è l’indicazione all’operazione». CONTINUA A LEGGERE SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

_Morik92_ : Pro #Milik - Cifre del prestito con diritto (1+7 + bonus) è un capolavoro. - È il miglior vice #Vlahovic possibil… - romeoagresti : #Allegri: “Succede un infortunio alla Juve…Di Maria starà fuori magari una settimana, forse altri 10 giorni, forse… - hbk_89 : RT @_Morik92_: Pro #Milik - Cifre del prestito con diritto (1+7 + bonus) è un capolavoro. - È il miglior vice #Vlahovic possibile tra que… - StefaniaStefyss : RT @_Morik92_: Pro #Milik - Cifre del prestito con diritto (1+7 + bonus) è un capolavoro. - È il miglior vice #Vlahovic possibile tra que… - Donatog87 : RT @_Morik92_: Pro #Milik - Cifre del prestito con diritto (1+7 + bonus) è un capolavoro. - È il miglior vice #Vlahovic possibile tra que… -

Juventus News 24

... ma nelle ultime ore è arrivato un altro segnale importante per la. Massimiliano Allegri ©LaPresseAlla ricerca disperata di un centrocampista dopo i tanti, il Liverpool nei giorni ......segnato 38 gol in 93 partite in 5 stagioni che sono state croce e delizia tra(due volte si è rotto il legamento crociato del ginocchio) e la Coppa Italia 2020 vinta proprio contro la... Infortuni Juve, l'esperto: «Allegri ha ragione. Su Di Maria prevedo..» Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Buone notizie dall'infermeria della Juve, in vista del big match di sabato contro la Roma. Come annunciato direttamente dal club bianconero tramite il consu ...