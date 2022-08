(Di giovedì 25 agosto 2022) C'èFilippoaldeldi, dopo il successo nel cronoprologo di mercoledì. Nella prima tappa in linea della corsa tedesca, 171 km da Weimar a Meiningen, successo in ...

Eurosport_IT : GANNA IS BACK! ??????? L'azzurro si aggiudica la cronometro che ha aperto il Giro Di Germania dominando sulle strade… - ec_traindriver : @fffitalia 'Tempi lunghi', ma media mondiale ~7 anni (per misero parco eolico di Taranto necessari 15 anni); 'costi… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Giro di Germania, #Ganna sempre al comando. Pista, Mondiali jr: Belletta argento - Gazzetta_it : Giro di Germania, #Ganna sempre al comando. Pista, Mondiali jr: Belletta argento - Piergiulio58 : Giro di Germania 2022, la prima volata è di Caleb Ewan! 2º Jonathan Milan, Filippo Ganna resta leader - SpazioCicli… -

Eurosport IT

C'è sempre Filippo Ganna al comando deldi, dopo il successo nel cronoprologo di mercoledì. Nella prima tappa in linea della corsa tedesca, 171 km da Weimar a Meiningen, successo in volata di Caleb Ewan (l'australiano della ...... nel nord della, dove i soldati ucraini vengono addestrati all'uso del semovente antiaereo tedesco. Hanno così fatto ildei media le immagini di Scholz che prima sale sul grande mezzo, ... Giro di Germania 2022 - Filippo Ganna divora il prologo di Weimar e torna alla vittoria: rivivi l'arrivo Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è salito oggi su un panzer Gepard durante la sua visita a Putlos, nel nord della Germania, dove i soldati ucraini vengono addestrati all'uso del semovente antiaereo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...