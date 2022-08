Fratelli d' Italia rivuole i voti alle elementari I bambini si abituino | nella vita sarà sempre così

Mov5Stelle : Dove governano avversano i diritti civili. E ne sono anche orgogliosi tanto da definirli un 'modello'. Fratelli d'I… - FratellidItalia : ?? Secondo Fratelli d'Italia, i temi della sicurezza, della legalità e del contrasto all'immigrazione clandestina de… - FratellidItalia : ?? #Pronti a proteggere i lavoratori autonomi. Fratelli d’Italia si batterà per introdurre ammortizzatori universali… - Paolo_Tumolo : RT @durezzadelviver: Vorrei rassicurare quelli preoccupati per la fiamma nel simbolo di Fratelli d’Italia. Con questi prezzi del gas tra u… - Federic97495840 : RT @ZanAlessandro: Giorgia Meloni è contro l’#aborto, Fratelli d’Italia è contro l’aborto. Regione #Marche, governata da FdI, si oppone all… -

In campo alle elezioni del 25 settembre cond', Giulio Tremonti teme tempi difficili per il Paese. Ospite di Controcorrente, l'ex ministro dell'Economia ha spiegato che il grande problema è la situazione "che arriverà nei ...Mette a tacere i 'gufi' dei mercati finanziari Giorgia Meloni . In una intervista esclusiva all'agenzia Reuters ripresa dal Corriere, la leader did', che sarà premier in caso di vittoria alle elezioni politiche del 25 settembre, ha affermato che il centrodestra ' non metterà a rischio le finanze pubbliche ' e che i piani di ...“Non è normale che esistano ancora, in Italia, ammortizzatori sociali differenti tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi ”. È di questo avviso Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia ri ...Presentati i candidati maremmani della coalizione di centrodestra alle elezioni politiche di domenica 22 settembre.