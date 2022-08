Formula 1 | Charles Leclerc sciocca i tifosi | annuncio inquietante

(Di giovedì 25 agosto 2022)1,ha rilasciato alcune dichiarazioni da brividi in conferenza stampa: l’del monegasco hato i. Finalmente ci siamo: domani prenderà il via in Gran Premio di Belgio, che si disputerà a Spa. Tutti si aspettano grandi cose da questo particolare appuntamento: il circuito è meraviglioso ed è considerato come uno Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

FormulaPassion : #F1 | Charles Leclerc è convinto di poter accorciare il distacco dai rivali a partire dal GP del Belgio #BelgianGP - giulyleclerc : RT @Gazzetta_it: Leclerc: 'Amo Spa, e sì, io continuo a credere nel Mondiale' - Gazzetta_it : Leclerc: 'Amo Spa, e sì, io continuo a credere nel Mondiale' - flamanc24 : RT @FormulaPassion: #F1 | Le parole di Charles Leclerc nella conferenza stampa del Gran Premio del Belgio: il monegasco è chiamato a una ri… - lovingleclerc2 : RT @FormulaPassion: #F1 | Le parole di Charles Leclerc nella conferenza stampa del Gran Premio del Belgio: il monegasco è chiamato a una ri… -

A tre anni di distanza dal suo primo successo in1, conquistato proprio sul circuito di Spa - Francorchamps,Leclerc è pronto a tornare in pista questo weekend per un'altra edizione del Gran Premio del Belgio. Contrariamente alle ...Max Verstappen è andato sotto l'ombrellone con 80 punti di vantaggio nei confronti diLeclerc e ha vinto otto delle 13 gare disputate sino ad ora nel campionato 2022. Risultati che lo dovrebbero mettere al sicuro da ogni sorpresa, ma l'olandese non ha nessuna intenzione di ...A tre anni di distanza dal suo primo successo in Formula 1, conquistato proprio sul circuito di Spa-Francorchamps, Charles Leclerc è pronto a tornare in pista questo weekend per un’altra edizione del ...Charles Leclerc è ottimista a proposito degli ultimi nove Gran Premi del 2022 ed è ancora fiducioso di lottare per il titolo. Il monegasco sostiene che la prima parte di stagione è stata ricca di emoz ...