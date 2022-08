Fabian, Psg alle porte: manca una cessione per sbloccare l’affare (Di giovedì 25 agosto 2022) Corriere del Mezzogiorno – Fabian, nel suo futuro il Psg: manca una cessione per sbloccare l’affare. Il futuro di Fabian Ruiz è scritto, prossimamente sarà … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 25 agosto 2022) Corriere del Mezzogiorno –, nel suo futuro il Psg:unaper. Il futuro diRuiz è scritto, prossimamente sarà … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

AlfredoPedulla : Agenda post-Ferragosto: #Fabian-#PSG, #Paredes-#Juve, #Rabiot-#United (il triangolo sì), #Depay-#Juve, Raspadori-… - mirkocalemme : Per farvela breve: #Ndombele al #Napoli dipende da #Fabian al #PSG che dipende da #Paredes alla #Juventus. #Keylor… - SiamoPartenopei : Il Mattino - Fabian Ruiz-PSG, fumata bianca in arrivo a momenti! Posto in rosa liberato, rescisso il contratto di H… - infoitsport : Cessione Fabian, fumata bianca vicina: lo sta facendo il Psg - infoitsport : L'Equipe: Fabian e Navas, tra Psg e Napoli continua a non esserci accordo -