Elezioni 2022: slitta la fiction RAI Il nostro Generale per la candidatura di Rita Dalla Chiesa (Di giovedì 25 agosto 2022) Le Elezioni 2022 costringono la RAI a modificare il calendario delle proprie fiction: la candidatura di Rita Dalla Chiesa è incompatibile con la messa in onda de Il nostro Generale. Il nostro Generale, la fiction RAI con Sergio Castellitto dedicata a Carlo Alberto Dalla Chiesa, deve essere rinviata a causa delle Elezioni Politiche 2022. Il motivo? La candidatura della figlia Rita nelle liste di Forza Italia. La notizia della candidatura di Rita Dalla Chiesa al fianco di Silvio Berlusconi, in Puglia come capolista nel ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 agosto 2022) Lecostringono la RAI a modificare il calendario delle proprie: ladiè incompatibile con la messa in onda de Il. Il, laRAI con Sergio Castellitto dedicata a Carlo Alberto, deve essere rinviata a causa dellePolitiche. Il motivo? Ladella figlianelle liste di Forza Italia. La notizia delladial fianco di Silvio Berlusconi, in Puglia come capolista nel ...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Agcom: 'Un solo confronto a due non rispetta la par condicio'. La delibera del garante arriva dopo… - fattoquotidiano : Elezioni, la top 10 dei ‘dinosauri’ in Parlamento. Dal recordman Casini a Prestigiacomo, i ri-candidati (in seggi b… - petergomezblog : Elezioni, la soluzione di Calenda per la candidata filo-Putin Modestino: “Resta in lista, non si occuperà di politi… - QuelloConLaCana : RT @PBerizzi: Forza Nuova esclusa dalle elezioni in tutta Italia (finalmente): è la prima volta dal 2001. Ne scrivo oggi su @repubblica h… - RaffaRa06692253 : RT @PBerizzi: Forza Nuova esclusa dalle elezioni in tutta Italia (finalmente): è la prima volta dal 2001. Ne scrivo oggi su @repubblica h… -