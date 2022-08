Draghi a Rimini | «L’Italia ce la farà | con qualsiasi governo Isolarci non è nel nostro interesse»

(Di giovedì 25 agosto 2022) Due standing ovation al meeting di Cl per il presidente del Consiglio: «Giovani speranza della politica. In due anni il maggiore calo del debito in rapporto al Pil dal Dopoguerra»

CottarelliCPI : Sto ascoltando il discorso di Draghi a Rimini. Una domanda sorge. Ma perché mai non gli è stato consentito di finire il suo lavoro? - EnricoLetta : Ascolto il discorso di grande orgoglio ???? ed ???? di #Draghi a Rimini. E poi penso che #Salvini, #Berlusconi e #Conte… - Ettore_Rosato : L'Italia che Mario #Draghi sta rappresentando oggi con le sue parole al Meeting di Rimini guarda al futuro. È l'Ita… - PpPagliaro : RT @CottarelliCPI: Sto ascoltando il discorso di Draghi a Rimini. Una domanda sorge. Ma perché mai non gli è stato consentito di finire il… - FedericoPostet : RT @michele_geraci: #Draghi a #Rimini ha parlato delle regole #UE di bilancio 'Quelle attuali sono poco credibili, poco trasparenti e non… -

Meeting di2022, dietro le quinte: 7 leader al bar. Quasi amici visti da vicinoIl discorso di ieri del presidente del Consiglio Marioal Meeting diè "un grande rimpianto". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, a "Breakfast club" su Radio Capital. "Tante cose stavano andando bene, tante ...Ultime notizie e ultim’ora di oggi, giovedì 25 agosto 2022: il discorso di Draghi al Meeting di Rimini, non c’è pace per Sanna Marin L’indice che registra il prezzo del gas ieri ha fatto segnare un ...ROMA (ITALPRESS) - "L'agenda Draghi non è un sogno, come diceva quello, è una solida realtà. Perché è davvero solida". Lo dice il leader di Azione Car ...