Biasin: "Inter-Acerbi? Ha senso come operazione. Dubito che Marotta e Ausilio..." (Di giovedì 25 agosto 2022) L’obiettivo dell'Inter è regalare a Simone Inzaghi l’ultima pedina, il vice di Stefan de Vrij in difesa. A tal proposito ha parlato Fabrizio Biasin: “La società sta ragionando su... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 25 agosto 2022) L’obiettivo dell'è regalare a Simone Inzaghi l’ultima pedina, il vice di Stefan de Vrij in difesa. A tal proposito ha parlato Fabrizio: “La società sta ragionando su...

infoitsport : Biasin: «Inter, poche combinazioni fortunate in Champions! In teoria…» - melomarino1 : RT @umbasdeez: Partita dell’Inter: inizia Biasin e Palmeri: - internewsit : Biasin: «Inter, poche combinazioni fortunate in Champions! In teoria...» - - CalisseLapo : RT @umbasdeez: Partita dell’Inter: inizia Biasin e Palmeri: - julinbianconero : RT @umbasdeez: Partita dell’Inter: inizia Biasin e Palmeri: -