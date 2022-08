Bianca Balti rischia un tumore e si sottopone a mastectomia e ovariectomia

(Di giovedì 25 agosto 2022)non resta ad attendere che arrivi un, ha paura ma dopo la diagnosi ha preso il coraggio a due mani e ha deciso di farsi operare. Interventi che rimuoveranno ovaie e tube mava oltre e poi spiega il motivo della sua scelta. La modella subirà gli interventi in autunno, dopo l’estate, per il momento ha fatto altro, ha scelto di congelare gli ovociti per la seconda volta. Alla Batli è stata diagnosticata una predisposizione genetica a sviluppare un, lei gioca d’anticipo e informa tutte le donne, perché a volte è davvero tardi nonostante i controlli, nonostante la prevenzione. In menopausa a 38 anni non è certo una buona notizia ma sta agendo cercando di evitare futuri rimpianti.la scelta di ...

