"Ben Affleck non è mai stato più felice", afferma Kevin Smith a proposito del matrimonio con Jennifer Lopez

Kevin Smith, celebre regista nonché amico intimo di Ben Affleck, ha affermato che lo sceneggiatore di Will Hunting 'non è mai stato più felice' di come è da quando è sposato con Jennifer Lopez. Ben Affleck "non è mai stato più felice" di così grazie alla sua relazione con Jennifer Lopez: questo è il pensiero di Kevin Smith, amico intimo del regista di Argo che è stato uno degli ospiti della sontuosa celebrazione del matrimonio della coppia che ha avuto luogo in Georgia durante lo scorso fine settimana. Kevin ha rivelato di essere felice di vedere pura gioia sul viso del

