Beach volley, World Tour 2022 Baden e Montpellier. Avanzano Alfieri/Sacripanti e Pelloia/Orsi Toth. Stop Calì/Tega. (Di giovedì 25 agosto 2022) Non è stata la migliore giornata possibile per il Beach volley azzurro con quattro coppie impegnato nei tornei Future di Montpellier e Baden. Solo Alfieri/Sacripanti nel torneo francese hanno chiuso la giornata senza sconfitte. Sempre sulla sabbia francese domani Viscovich/Marchetto giocano per restare nel torneo, mentre a Baden Pelloia/Orsi Toth dovranno passare dagli ottavi di finale e Calì/Tega sono già fuori. Baden Una vittoria e tre sconfitte per le tre coppie azzurre impegnate nel torneo austriaco. Hanno iniziato bene il loro cammino Orsi Toth/Pelloia che, al debutto assieme, hanno sconfitto 2-0 (21-15, 21-17) le ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 agosto 2022) Non è stata la migliore giornata possibile per ilazzurro con quattro coppie impegnato nei tornei Future di. Solonel torneo francese hanno chiuso la giornata senza sconfitte. Sempre sulla sabbia francese domani Viscovich/Marchetto giocano per restare nel torneo, mentre adovranno passare dagli ottavi di finale esono già fuori.Una vittoria e tre sconfitte per le tre coppie azzurre impegnate nel torneo austriaco. Hanno iniziato bene il loro camminoche, al debutto assieme, hanno sconfitto 2-0 (21-15, 21-17) le ...

