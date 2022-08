Alba Parietti | «Non ho le idee di Giorgia Meloni ma dico che è bravissima | tenace e coerente»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 25 agosto 2022)in un’intervista a Oggi parla delle prossime elezioni e tifa per un premier donna. «Sono cresciuta con un padre – dice – che viveva di passione politica, e non riesco più ad avvertirla: spesso gli elettori non hanno memoria storica. A questo punto, guardando alle prossime elezioni,: speriamo che sia femmina». In sostanza, allanon dispiacerebbe un governo guidato dalla: «Se sarà la destra a vincere, spero nella figura di» Poi l’attrice e showgirl ha aggiunto: «Seguo i sondaggi e, se sarà la destra a vincere, spero nella figura die nel segnale di cambiamento che potrebbe rappresentare. Non condivido nulla del suo pensiero, ...